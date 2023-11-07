В Европе сообщили, что ситуация на Украине играет на руку Путину L’Express: угрозы для Украины растут на международной арене и на линии фронта

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Для Украины растут угрозы на международной арене и на линии фронта, сообщает L’Express. По информации издания, это связано со сменой настроений в Европе и ослабевающей поддержкой США, такая ситуация играет на руку президенту России Владимиру Путину.

Угрозы для украинцев нарастают как на международной арене, так и на линии фронта. Киеву стоит готовиться к «особенно тяжелой зиме» в условиях ослабевающей поддержки США и смене настроений в Европе. Любая возможность увидеть раскол среди европейцев — это просто благодать для Путина, — говорится в сообщении.

По данным издания, на Украине опасаются перемещения внимания Запада на Израиль. По мнению обозревателя L’Express, страны Европы не справляются со взятым на себя обязательством о поставках оружия.

Ранее колумнист Financial Times Гидеон Рахман сообщил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ на фронте не находятся в патовой ситуации, не совсем соответствуют действительности. Рахман также обратил внимание на зависимость Украины от поддержки Запада и ее неспособность приблизиться к уровню военного производства России, несмотря на ожидания и обещания. Эта зависимость, по мнению колумниста, ставит под сомнение устойчивость страны в нынешних геополитических условиях.

До этого советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко пожаловался, что Киев не получил в полном объеме то оружие, которое изначально было обещано ему странами Запада. Он подчеркнул, что для продолжения боевых действий необходимо в разы больше вооружений, чем поставляется сейчас.