В Европе предупредили о резком подорожании газа и электричества Министерство климата Польши: газ и электричество подорожают на 15% и 29%

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Жителям Польши следует приготовиться к скачку цен на газ и электричество, который, вероятно, произойдет в июле 2024 года, предупредили в Министерстве климата и окружающей среды республики, пишет Lenta.ru. В ведомстве уточнили, что газ подорожает на 15%, а электроэнергия — на 29%.

Представители министерства, как отмечается, уже сообщили Еврокомиссии о своих опасениях об увеличении объемов «энергетической бедности». В ведомстве также предупредили, что рост цен может оказаться выше указанных значений в случае, если поставщики не пойдут навстречу и не согласятся снизить тарифы или ввести льготные программы.

Подводя итог, в министерстве констатировали, что при отсутствии мер для стабилизации ситуации резко вырастет количество граждан и домохозяйств, которые не смогут оплачивать счета. Сейчас, по оценкам ведомства, 11% домохозяйств с трудом могут позволить себе газ, еще 3% находятся в группе риска.

Ранее сообщалось, что главным европейским покупателем газа из России по итогам февраля стала Франция, до этого данную позицию занимала Венгрия. Последний раз такая ситуация была зафиксирована в ноябре минувшего года. В последний месяц зимы 2024 года во Францию было направлено на 10% больше сжиженного природного газа, чем месяцем ранее.