В Европе предупредили о приближении мировой войны из-за безумия Запада Сийярто: безумные заявления западных политиков приближают угрозу мировой войны

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Угроза мировой войны становится все ближе из-за «безумных заявлений» политиков на Западе, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после встречи со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом, передает ТАСС. По его мнению, этому нужно положить конец.

Не проходит и дня, чтобы из уст кого-то из европейских политиков не вылетело очередное безумное заявление. Есть те, кто хочет отправить солдат на Украину, другие уже фантазируют о применении ядерного оружия, поэтому с каждым днем угроза мировой войны становится все ближе, — сказал Сийярто.

Министр подчеркнул, что «пришло время остановить это безумие». Он отметил, что Будапешт давно указывает на невозможность разрешения украинского конфликта военным путем и призывает европейские страны «хотя бы половину своей энергии» потратить на достижение мира.

Ранее Петер Сийярто сообщал, что Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине. По его словам, причиной стало то, что проект документа предусматривал признание только одного мирного плана по разрешению украинского кризиса — концепции президента Украины Владимира Зеленского. Он добавил, что другие страны тоже подготовили мирные планы, которые ничуть не хуже, чем у украинского лидера.