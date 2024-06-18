В Европе представили более мощный аналог РСЗО HIMARS Rheinmetall и Lockheed Martin представили новую РСЗО GMARS

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall совместно с американским производителем вооружений Lockheed Martin разработали новую реактивную систему залпового огня GMARS, во многом аналогичную HIMARS. В пресс-релизе на сайте немецкой компании отмечается, что она, помимо прочего, способна бить снарядами с дальностью свыше 400 километров.

В 2023 году Rheinmetall и Lockheed Martin объединили усилия, чтобы объединить свои индивидуальные преимущества, и разработали GMARS в качестве решения для удовлетворения растущего спроса на реактивную артиллерию дальнего действия, — отметили в Rheinmetall.

Разработчики указывают, что новая машина обладает более мощным шасси, что позволяет ей нести две ракетные установки вместо одной. Она может быть оснащена большинством ракет, которые используются РСЗО HIMARS, а также совместима с крылатыми ракетами ATACMS производства США.

Система GMARS была представлена на выставке в Париже. Как заявил руководитель Rheinmetall Армин Паппергер, концерн с середины 2025 года может начать поставки в пять стран.

Ранее сообщалось, что Пентагон увеличил сумму контракта с корпорацией Lockheed Martin на производство РСЗО HIMARS до $1,9 млрд. Заказ обязали выполнить до 31 мая 2028 года. При этом в Минобороны США не уточнили, какое количество реактивных систем залпового огня рассчитывается произвести. Пентагон также не пояснил, будут ли их применять в Соединенных Штатах или в других странах.