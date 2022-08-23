Европе предрекли сильнейшую за 500 лет засуху В Еврокомиссии предрекли сильнейшую за 500 лет засуху на континенте

Фото: Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press

Берег реки Рейн в Дюссельдорфе, Германия

Засуха в Европе может стать худшей на континенте за более чем 500 лет, заявила пресс-служба Еврокомиссии в Twitter. Представители организации отметили, что длительное отсутствие осадков способно вызвать целую волну пожаров, а урожай может стать рекордно низким.

Нынешняя засуха в Европе кажется самой сильной за последние 500 лет. Серьезный дефицит осадков влияет на урожай и увеличивает риск пожаров, — говорится в сообщении Еврокомиссии.

Кроме того, подчеркивается, что в результате засухи в Европе пересыхают реки. Это влияет на энергетический сектор стран и хождение речного транспорта.

Ранее Bloomberg сообщил, что речной кризис и сильная засуха негативно повлияют на стоимость жизни в европейских странах. Из-за жары река Рейн продолжит высыхать, а низкий уровень воды ограничит поставки жизненно важных товаров в некоторые части Европы, поскольку ее используют для перевозки всех категорий товаров, начиная от топлива и химикатов, заканчивая бумажной продукцией и зерном.