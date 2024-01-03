В Европе предрекли Киеву «жестокое предательство» в конце года Telegraph: Запад может предать Украину на фоне успехов России

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Запад может перестать помогать Украине из-за успехов России, написал обозреватель Telegraph Роберт Кларк. По его словам, западные политики начинают сигнализировать о «недостатке терпения», а также об «отсутствии военной и экономической помощи для Киева».

Неудавшееся украинское наступление, <...>, возрождающееся российское государство и уходящее внимание Запада. <...> Киев находится в гораздо более мрачном положении, чем год назад, —заявил он.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что западные партнеры в 2023 году в три раза сократили поддержку Киева. Он уточнил, что союзники передали в 2023 году $42,5 млрд, что составило лишь треть от выплаченных в 2022-м $120 млрд.

Издание The Times со ссылкой на британских министров также сообщало, что 2024 год не принесет успехов Украине в зоне специальной военной операции. Чиновники уверены, что конфликт затянется как минимум до 2025 года. По информации издания, Великобритания и другие страны Европы начали разрабатывать механизм, благодаря которому они смогут продолжать помогать Украине без помощи США.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признавался, что финансовая помощь украинскому государству со стороны Соединенных Штатов переживает критический момент. По его словам, проблемы возникают в связи с отсутствием «гибкости» по вопросам объема поддержки.