В Европе предложили запретить коммунистическую символику

https://static.news.ru/photo/3969656e-c820-11ea-9c2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коммунистические символы следует запретить на территории Европейского союза. Такое мнение высказала депутат Европарламента от Польши Эльжбета Крук.

Причиной её негодования стала установка памятника Владимиру Ленину в немецком городе Гельзенкирхен. В письме в адрес Еврокомиссии политик назвала это событие возмутительным.

Ленина, первого лидера Советской России и преступника, который, по оценкам историков, повинен в смерти до 6 млн человек, чествуют в, казалось бы, демократической Германии, при содействии которой в Россию пришёл он, а за ним и революция, — цитирует послание Крук RT.

Она напомнила о резолюции Европарламента от 2019 года, в которой содержится призыв к общеевропейскому осуждению нацизма, сталинизма и других «тоталитарных режимов». По мнению депутата, именно на идеологических лидерах так называемого социалистического лагеря лежит ответственность за гибель порядка 100 млн человек. Из-за этого, по её словам, «коммунизм предстаёт одной из самых кровавых систем в истории человечества».

Крук поинтересовалась у Еврокомиссии, намерена ли организация предпринимать какие-либо шаги для того, чтобы убрать этот памятник. Помимо этого она высказала опасения, что Германия «возвращается к своим тоталитарным традициям».

Двухметровый монумент, как писал NEWS.ru, был установлен 20 июня по инициативе Марксистско-ленинской партии Германии. При этом статуя — не вновь созданное творение. Она была отлита из чугуна в 1957 году в Чехословакии, а после «бархатной революции» оказалась у австрийского коллекционера, у которого и была выкуплена через онлайн-сервис eBay.

Против памятника выступали в партии «Христианско-демократический союз» и в городской администрации. Однако суд иск местных властей отклонил.