В Европе предложили сделать «подарок» Украине на вторую годовщину СВО Премьер Дании призвала Европу поставить Украине снаряды и «ненужные» системы ПВО

Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Метте Фредериксен

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на Мюнхенской конференции по безопасности предложила странам Европы передать Украине оружие и боеприпасы ко второй годовщине СВО, пишет издание Jyllands Posten. Кроме того, она также призвала поставить Киеву системы ПВО.

Дело не только в производстве, потому что у нас есть оружие, есть боеприпасы, есть системы ПВО, которые нам сейчас даже не нужны. Мы должны передать их Украине, — сказала Фредериксен.

По ее словам, Дания со своей стороны уже передала Киеву «всю свою артиллерию». Однако, как подчеркнула Фредериксен, боеприпасы еще есть на складах в Европе.

Менее чем через неделю исполнится два года с начала СВО, в связи с этим Западу нужно пожертвовать больше оружия для Украины, которая 16 февраля «оставила на поле боя стратегически важный город, который не смогла удержать», указано в публикации. Вероятно, речь идет об отводе войск ВСУ из Авдеевки.

Премьер Дании указала, что поставить оружие нужно именно в субботу, 24 февраля. Фредериксен отметила, что для Украины необходимо новое вооружение, а не дополнительные слова, которыми «не решить ситуацию».

13 февраля в Минобороны Украины заявили, что Дания передала Киеву все свои самоходные гаубицы Caesar. В ведомстве назвали европейскую страну «настоящим другом», призвав других последовать ее примеру.