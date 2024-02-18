Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на Мюнхенской конференции по безопасности предложила странам Европы передать Украине оружие и боеприпасы ко второй годовщине СВО, пишет издание Jyllands Posten. Кроме того, она также призвала поставить Киеву системы ПВО.
Дело не только в производстве, потому что у нас есть оружие, есть боеприпасы, есть системы ПВО, которые нам сейчас даже не нужны. Мы должны передать их Украине, — сказала Фредериксен.
По ее словам, Дания со своей стороны уже передала Киеву «всю свою артиллерию». Однако, как подчеркнула Фредериксен, боеприпасы еще есть на складах в Европе.
Менее чем через неделю исполнится два года с начала СВО, в связи с этим Западу нужно пожертвовать больше оружия для Украины, которая 16 февраля «оставила на поле боя стратегически важный город, который не смогла удержать», указано в публикации. Вероятно, речь идет об отводе войск ВСУ из Авдеевки.
Премьер Дании указала, что поставить оружие нужно именно в субботу, 24 февраля. Фредериксен отметила, что для Украины необходимо новое вооружение, а не дополнительные слова, которыми «не решить ситуацию».
13 февраля в Минобороны Украины заявили, что Дания передала Киеву все свои самоходные гаубицы Caesar. В ведомстве назвали европейскую страну «настоящим другом», призвав других последовать ее примеру.