В Европе предложили инвестировать €100 млрд в восстановление Украины Reuters: в Европе предложили инвестировать €100 млрд в восстановление Украины

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Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предложил направить на восстановление Украины структуру финансирования, ранее использовавшуюся во время пандемии COVID-19, передает Reuters. Отмечается, что объем помощи может составить €100 млрд.

Европейский инвестиционный банк, кредитное подразделение Европейского союза, предлагает структуру финансирования, ранее использовавшуюся во время пандемии COVID-19, чтобы помочь восстановить Украину, вложив до €100 млрд ($104,3 млрд) инвестиций, — говорится в сообщении.

Предлагается создать трастовый фонд ЕС — Украина, чтобы гарантировать финансирование для малых и средних компаний. Он будет стремиться получить первоначальные взносы в размере €20 млрд в виде грантов, займов и гарантий.

Предложение ЕИБ должны обнародовать в ближайшее время. Предполагается, что это может произойти 4 июля в рамках международной конференции по восстановлению Украины в Швейцарии.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Евросоюз может направить на восстановление Украины более €500 млрд. Предполагалось, что большую часть суммы финансовой поддержки передаст блок из 27 членов, признавших Киев кандидатом.