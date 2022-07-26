В Европе после заявления «Газпрома» возникла паника Express: заявление «Газпрома» об уменьшении поставок газа вызвало панику в ЕС

Фото: Jens Buttner/ZB/Global Look Press

Паника началась в Европе после сообщения «Газпрома» о сокращении транзита по «Северному потоку» до 33 млн кубометров в сутки, заявил британский обозреватель Джейкоб Пол. В статье для газеты Express он отметил, что министры энергетики ЕС решили экстренно собраться 26 июля, чтобы обсудить чрезвычайный план Евросоюза по экономии газа.

Именно такого развития событий опасалась Еврокомиссия, — подчеркнул автор публикации.

«Газпром» 25 июля заявил, что остановит эксплуатацию еще одной турбины на компрессорной станции «Портовая». Из-за такого шага российской компании поставки газа по «Северному потоку» с 27 июля не превысят 33 млн кубометров в сутки.

Ранее стало известно, что в «Газпроме» объяснили остановку эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая». Это сделано в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта, что соответствует предписаниям Ростехнадзора. Также учтено техническое состояние двигателя, подчеркнули в компании.