В Европе пообещали Украине десятки тысяч снарядов каждый месяц Премьер Чехии: Украина будет получать десятки тысяч боеприпасов ежемесячно

Фото: МО Украины

Десятки тысяч боеприпасов будут поставляться на Украину в рамках чешской инициативы каждый месяц, заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом премьер-министр Чехии Петр Фиала. Она прошла перед началом неформальной встречи министров иностранных дел стран — участниц Альянса, передает ТАСС.

Каждый месяц в рамках этой инициативы на Украину будут поступать десятки тысяч снарядов, — заявил чешский премьер.

Фиала добавил, что первые поставки боеприпасов на Украину в рамках данной инициативы начнутся уже в ближайшие дни. Ожидается, что до конца этого года ВСУ получат сотни тысяч снарядов.

Ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон пообещал передать Украине два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 340 AEW&C. Они войдут в крупнейший пакет военной помощи ВСУ со стороны королевства на $1,25 млрд. По мнению Йонсона, воздушные суда окажут наибольший эффект на противовоздушную оборону Украины, когда в страну прибудут истребители F-16.

До этого СМИ сообщали, что Германия и Франция планируют создать новое оружие дальнего радиуса действия, чтобы усилить оборону Европы. При этом пока неизвестно, о каком именно вооружении идет речь.