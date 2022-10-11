В Европе подсчитали ущерб от нового пакета санкций против России РБК: Еврокомиссия оценила ущерб от введения нового пакета санкций против РФ в €123 млрд

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Европа потеряет 123 миллиарда евро после введения восьмого пакета санкций против России, пишет РБК со ссылкой на материалы Еврокомиссии (ЕК). Отмечается, что формальные санкции приводят к резкому сокращению объемов торговли между Европой и Россией — более чем на 40%. В рамках восьмого пакета санкций в Европу запрещен импорт российских товаров (пластмасс, косметики).

После введения восьмого пакета санкций в отношении России стоимость торговых ограничений для стран Евросоюза составит порядка €123 млрд, — сказано в публикации.

Клиентам из России запрещено оказывать архитектурные, инженерные, юридические и консалтинговые услуги.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявил, что благополучие Европейского союза базировалось на дешевой энергии из России. Дипломат добавил, что в настоящее время необходимо искать источники энергии внутри Европы, а экономику Союза ждет реструктуризация. Он пояснил, что отношения ЕС с Россией и Китаем никогда не будут прежними.

Он отметил, что экономику Евросоюза ждет серьезная реструктуризация. Боррель признался в том, что ЕС долгое время также опирался на китайский рынок, который, по его словам, становится всё более сложным.