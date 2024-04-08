В Европе озвучили цену проигрыша Украины в конфликте Главы МИД Британии и Франции призвали не допустить поражения Украины в конфликте

Фото: МО Украины

Поражение Украины в конфликте с Россией приведет к проигрышу всего Запада, заявили для Telegraph министры иностранных дел Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне. По их мнению, нельзя допустить такого исхода противостояния.

Мы оба предельно ясны: Украина должна победить. <...> Если Украина проиграет, мы все проиграем, — отметили дипломаты.

Париж и Лондон предпримут все необходимое, чтобы оказать «непоколебимую» поддержку киевским властям на саммите Европейского политического сообщества в июле, добавили министры. Западу следует делать больше усилий, чтобы добиться поражения России, констатировали они.

Ранее экс-спичрайтер президента Джорджа Буша — младшего Марк Тиссен предположил, что Вооруженные силы Украины не смогут остановить движение российской армии в сторону столицы без поддержки Вашингтона. В то же время Киев может повторить судьбу других стран, которые США пытались «спасать» в течение своей истории, допустил он.

До этого издание Al Binaa писало, что поражение ВСУ в конфликте неизбежно. Это, в свою очередь, грозит серьезными последствиями для Белого дома, обратили внимание журналисты. По мнению автора статьи, при таком сценарии США лишатся мирового влияния, превратившись в регионального игрока без глобального статуса.