В Европе ожидают усиления протестов из-за антироссийских санкций Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе: протесты в ЕС усилятся из-за антироссийских санкций

Фото: ALEX HALADA/imago-images.de/Global Look Press

Хайнц-Кристиан Штрахе

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что на фоне санкций против России в Европе усилятся протесты. Люди выйдут на улицы, поскольку не хотят жить в нищете, отметил он в беседе с РИА Новости.

Демонстрации и протесты на улицах также усилятся. Люди не хотят остаться без работы, не хотят мерзнуть, не хотят оказаться в нищете и в то же время наблюдают, что вместо мирных инициатив идут поставки вооружений. Это то противоречие, которое становится все более очевидным для граждан Европы, — подчеркнул политик.

Штрахе считает, что антироссийские санкции ЕС «наносят ущерб собственно европейским народам». По его мнению, все больше людей в странах ЕС отвергают ограничения против России.

Ранее в Болгарии прошли шествие и импровизированный митинг с лозунгами за мир, нейтралитет страны и ее дружбу с Россией. В акции приняли участие около 200 человек.

Участники прошли по центральной улице от администрации президента до здания парламента. Митингующих охраняли полицейские наряды.