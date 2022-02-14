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В Европе отказались от санкций против России из-за газа

03:54, 15 февраля 2022
В Европе отказались от санкций против России из-за газа Фото: Оператор ГТС України/tsoua.com
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Председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини заявил РИА Новости, что в условиях, когда Евросоюзу нужен российский природный газ, сложно ввести санкции против РФ. По мнению европейского политика, российскому президенту Владимиру Путину следует дать гарантии странам ЕС по поставкам природного газа. В Европе такой жест оценили бы высоко, считает итальянец. Он добавил, что против России сложно вводить санкции, когда есть необходимость в энергоносителях.

Хорошо было бы президенту России сказать: «Наши энергетические поставки, которые до вчерашнего дня осуществлялись не только в Италию, но и в другие европейские страны, продолжатся в те же страны», — рассказал Фраттини.

Он выразил надежду на то, что дело решится посредством полного возобновления поставок газа не только в Италию, но и в другие европейские страны.

Ранее политолог Алексей Голубев заявил, что последние полгода России с трудом удаётся выполнять условия своих контрактов по обеспечению Евросоюза газом из-за постоянных угроз о введении санкций, ограничений и мнимой войной между РФ и Украиной. По его словам, несмотря на все эти трудности, Москва по-прежнему выполняет все условия энергетических контрактов с Европой.

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