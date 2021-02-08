В Европе отчитали Борреля за «унижение» в России

Итоги визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Россию озадачили и Москву, и Брюссель. Европейские СМИ назвали его поездку откровенным унижением, в МИД РФ же удивились критическому сообщению, которое европейский дипломат опубликовал по возвращении домой. Провал переговоров убеждает Евросоюз, что разговаривать с Россией отныне можно лишь языком санкций.

Визит Жозепа Борреля в Москву завершился 6 февраля, а вечером 7 февраля дипломат опубликовал в блоге пост с подведением итогов поездки. Как заявили в МИД РФ, тон сообщения резко контрастирует с заявлениями, которые Боррель делал во время пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Так, по возращении домой европейский дипломат заявил, что «Россия и ЕС отдалятся друг от друга» и не исключил введения новых санкций. В Москве же он, напротив, подчеркнул возможность диалога по множеству треков и предпочёл уйти от острых тем, таких как приговор Алексею Навальному и война на востоке Украины.

Российские власти не использовали возможность построить более конструктивный диалог с ЕС, — констатировал Боррель в Брюсселе. — Это вызывает сожаление и не останется без последствий.

Российский МИД верно подметил, что позиция Борреля оказалась несколько противоречивой. Скорее всего, его блог — это попытка ответить на резкую критику поведения главы европейской дипломатии в Москве. В вину Боррелю поставили то, что он лишь вскользь упомянул об Алексее Навальном на пресс-конференции после переговоров, не затронул тему Украины и не встретился с оппозиционным политиком, а также ничего не ответил на обвинения Лаврова в «ненадёжности» европейских партнёров. При этом ряд СМИ и экспертов изначально сомневались в том, что поездка в российскую столицу может увенчаться успехом в текущих обстоятельствах, и их опасения полностью подтвердились.

Люди запомнят унижение Борреля со стороны Лаврова как заметную — и не достойную восхищения — точку в отношениях России и ЕС, — заключает издание Politico. — Катастрофичная пресс-конференция в пятницу, во время которой Боррель просто стоял и ничем не мог ответить на обвинения Лаврова в «ненадёжности», была только началом.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время пресс-конференции Сергей Лавров назвал ЕС «ненадёжным партнёром», а несколькими часами позже Боррель узнал, что Россия приняла решение выслать немецкого, польского и шведского дипломатов за «участие в несогласованных акциях протестах». Европейский дипломат был неприятно удивлён, что российская сторона пошла на такой шаг во время его визита. Кроме того, именно 6 февраля состоялся второй суд по делу Навального, лишив Борреля возможности встретиться с оппозиционером. О соответствующем желании он заявлял, готовясь к поездке в Россию. Ещё одним выпадом в сторону европейского гостя стало упоминание в ходе его пресс-брифинга с Лавровым о преследованиях каталонских сепаратистов в Испании, родной стране Борреля.

Пятидесятиминутное выступление [Жозепа Борреля] подтвердило опасения Брюсселя, а также стран Центральной и Восточной Европы, которые считают, что не нужно было доверять уроженцу Испании должность главного дипломата ЕС или встречу один на один с таким опытным дипломатом, как Лавров, — замечает портал Euractiv.

Источник NEWS.ru в европейских дипломатических кругах предполагает, что страны, дипломаты которых были высланы Россией, в ближайшее время ответят зеркально. Он также подчеркнул, что сигналы, посланные российским руководством, были «истолкованы однозначно».

Сама идея визита Жозепа Борреля в Москву изначально была «чрезмерно романтической», отметил доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули в разговоре с NEWS.ru. Существовали большие сомнения в том, что цель визита — наладить отношения Москвы и Брюсселя — вообще достижима.

Если считать эту миссию хоть в какой-то мере успешной, она успешна не столько для российско-европейских отношений, сколько для уточнения позиции ЕС в отношении России. Она будет в большей степени консолидирована и в меньшей степени выгодна Москве, поскольку в ходе визита Жозепа Борреля Россия показала свою недоговороспособность и невозможность вести рационально выстроенный диалог. То есть Россия считает этот диалог рациональным, но с точки зрения стороннего наблюдателя это разговор глухого со слепым. Александр Тэвдой-Бурмули доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО

Жозеп Боррель должен представить итоги своей поездки в Россию перед главами МИД ЕС 22 февраля, а в марте состоится саммит объединения, на котором будет обновлен стратегический подход к РФ. Запись в блоге главы европейской дипломатии не оставляет сомнений, что если курс Брюсселя и будет пересмотрен, то не в лучшую для Москвы сторону.