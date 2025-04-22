В Европе ополчились против украинских мигрантов на дорогих машинах Журналист Боуз: деньги налогоплательщиков уходят на дорогие машины украинцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Деньги налогоплательщиков уходят на обслуживание дорогих машин украинских беженцев, заявил в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. Он возмутился тому, что таким мигрантам выделяют миллиарды на жилье и пособия.

В Ирландии правительство бесплатно ремонтирует автомобили украинских «беженцев». Они освобождены от многих автомобильных налогов, за которые несут ответственность обычные налогоплательщики, — написал Боуз.

Ранее кандидат в президенты Польши от правящей «Гражданской коалиции» и мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что его страна не может бесконечно обращаться с украинцами как со своими гражданами. Он назвал это здравым смыслом.

До этого мэр Варшавы призвал лишить семейных пособий безработных и не платящих налоги украинцев. Он считает необходимым внедрить принципиальные изменения в систему выплат. По его мнению, украинские граждане смогут получать эти пособия только в том случае, если они работают, проживают и уплачивают налоги в Польше.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее заявил, что жители страны шокированы роскошной жизнью украинских беженцев. Он отметил, что это несправедливо, поскольку граждане вносят свой вклад в здравоохранение, пособия и образование для украинцев.