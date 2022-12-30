В Европе определили точку невозврата в отношениях России и Запада Аналитик Грациани: Мюнхенская конференция 2007 года стала роковой в отношениях России и ЕС

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Точкой невозврата в отношениях между Россией и Западом стала Мюнхенская конференция, прошедшая в 2007 году. Такое мнение в интервью Lenta.ru высказал политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends (Италия) Тиберио Грациани. По его словам, именно после данного мероприятия Вашингтон, Лондон и Брюссель стали игнорировать сотрудничество между Западом и Россией и даже препятствовать ему.

Грациани подчеркнул, что США оказывали давление на страны ЕС как в геоэкономической, так и в военно-политической плоскости, в рамках блока НАТО.

Он также добавил, что в начале 2000-х годов США стремились к гегемонии «над всем земным шаром», в связи с чем многие аналитики назвали то время «однополярным моментом».

Ранее Грациани заявлял, что Соединённые Штаты признают нейтральный статус Украины после того, как это сделают страны Евросоюза. По его словам, Франция и Германия высказывали готовность предоставить Украине гарантии безопасности.

В свою очередь программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев сообщил, что Россия потеряла интерес к Мюнхенской конференции, потому что с 2014 года на ней доминировали критические по отношению к России настроения. По словам политолога, это разочаровывает Россию, однако конференция не является для нее критически важным каналом коммуникаций с мировым сообществом, поскольку Москва может общаться с «мировым большинством» через ШОС, БРИКС и ООН.