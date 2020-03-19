https://static.news.ru/photo/9d8c031a-69fe-11ea-8f48-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия опубликовала рекомендации для медицинский учреждений. В них был представлен перечень граждан, которым рекомендовано уделять первоочередное внимание во время тестирования на коронавирус.

Что касается тестирования, то рекомендуется уделять первоочередное внимание госпитализированным пациентам и медицинскому персоналу, а также пожилым людям, представляющим медицинские риски, — говорится в документе.

Соответствующие меры рекомендовано применять каждому государству, которое входит в состав ЕС. Однако следует не забывать об особенностях, которые связаны с национальным контекстом, отметили в Еврокомиссии.

Как писал NEWS.ru ранее, ЕС намерен профинансировать разработку вакцины от коронавируса. Её хотят сделать доступной для всех.