В Европе оценили ситуацию на ЗАЭС, как «чрезвычайно тревожную» Глава дипломатии ЕС Боррель оценил ситуацию на ЗАЭС, как «чрезвычайно тревожную»

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что текущая ситуации на Запоржской АЭС является «чрезвычайно тревожной» и напомнил о необходимости допустить на территорию объекта экспертов МАГАТЭ. В своем Twitter-аккаунте он призвал Россию обеспечить ремонт линий электропередачи и полное переподключение к украинской электросети.

Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается крайне тревожной. Россия должна обеспечить беспрепятственный ремонт поврежденных линий и полное переподключение к украинской электросети. Эксперты МАГАТЭ, наконец, должны получить возможность посетить объект, — написал европейский чиновник в соцсети.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что поездка представителей агентства на Запорожскую АЭС может стать предпосылкой для постоянного присутствия ее экспертов на станции. По его словам, условия визита специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС обговариваются с Россией и Украиной в координации с ООН. Гросси также отметил сложность готовящейся поездки из-за продолжающихся боевых действий.

Запорожская АЭС в Энергодаре регулярно обстреливается. В связи с этим Россия запросила заседание Совбеза ООН, на котором генсек организации Антониу Гутерриш потребовал от Москвы и Киева ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от него разъяснений сути этого предложения.