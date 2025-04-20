В Европе обнаружили признаки фашизма Strategic Culture: Евросоюз действует в духе фашистских традиций

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Современная политика Европейского союза все больше напоминает идеологию фашистских режимов прошлого века, пишет аналитическое издание Strategic Culture. Авторы публикации отметили, что ведущие европейские политики стремятся исказить историческую память и подавляют любые формы инакомыслия внутри объединения.

Представители европейской элиты, которые сегодня играют ведущую роль в формировании политического курса, разделяют тот же фашистский менталитет, — говорится в материале.

В публикации подчеркивается, что многие европейские государства отказываются участвовать в мероприятиях, посвященных годовщине Победы во Второй мировой войне, в частности, в торжествах, которые пройдут в Москве.

Более того, продолжили журналисты, Брюссель оказывает политическую и информационную поддержку киевским властям, которые открыто «чествуют пособников нацизма». А внутри самого Евросоюза все жестче подавляются любые попытки ставить под сомнение официальную линию поддержки конфликта на Украине.

Достигнут новый уровень деградации. ЕС запрещает чествовать тех, кто победил нацизм, — резюмируют авторы.

Ранее глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас предупредила о политических последствиях для стран-кандидатов в случае их участия в праздновании 9 Мая в Москве. Вместе с этим она призвала европейские делегации посещать Украину, сопровождая такие визиты обещаниями военной поддержки, чтобы, по ее словам, продемонстрировать солидарность с Киевом.