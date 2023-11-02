В Европе обнаружили 22-кратное превышение Украиной квот по поставкам сахара Депутат Европарламента Яр: поставки сахара с Украины превышают квоту в 22 раза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Импорт Евросоюзом украинского сахара превышает выделенную квоту в 22 раза, заявил член Европарламента от Германии Петер Яр. Как сообщает Lenta.ru, в своем обращении к Еврокомиссии депутат предупредил об угрозе, которую представляет подобное превышение для внутреннего европейского рынка.

Импорт сахара ЕС из Украины резко вырос. <...> В текущем 2022/23 финансовом году импорт достиг почти 400 тысяч тонн сахара, что примерно в 22 раза превышает первоначальную импортную квоту ЕС в 20 070 тонн в год для Украины, — подчеркнул европарламентарий.

В связи с этим Яр предложил Еврокомиссии разъяснить, каковы ее планы в связи со сложившейся ситуацией. Депутат также поинтересовался, какие действия предпринимает комиссия для предотвращения дестабилизации внутреннего рынка сахара в Европе. Также парламентарий спросил, рассматривается ли введение ограничений на импорт украинского сахара.

Ранее член Европарламента от Польши Анна Залевская призвала Еврокомиссию защитить польских производителей ягод от дешевых некачественных поставок с Украины. По словам депутата, у крупнейшего производителя малины в Евросоюзе сложилась экстремальная ситуация, поэтому необходимо принять «срочные меры», чтобы восстановить баланс на рынке.