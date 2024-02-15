В Европе назвали стоимость восстановления Украины Еврокомиссия: восстановление Украины обойдется почти в €453 млрд

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Члены Европейской комиссии вместе с коллегами из других организаций подсчитали стоимость восстановления Украины после завершения конфликта, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕК. Отмечается, что сумма составляет около €453 млрд, при этом совместную оценку нанесенного стране ущерба произвели украинские власти, Всемирный банк, Еврокомиссия и ООН.

По состоянию на 31 декабря 2023 года общая стоимость реконструкции и восстановления Украины в течение следующего десятилетия составит $486 млрд (€452,8 млрд), — говорится в сообщении, распространенном ЕК.

Ранее на саммите Совета Европы в Рейкьявике шесть стран не стали подписывать декларацию о создании реестра ущерба Украине. Среди отказников — Азербайджан, Армения, Босния и Герцеговина, Венгрия, Сербия и Турция. Реестр должен получить и обработать требования о возмещении ущерба, в том числе классифицировать и систематизировать такие претензии.

Замминистра юстиции Украины Ирина Мудра заявила: Киев не подпишет мировое соглашение с Москвой без репараций. По ее словам, кроме России, заплатить Украине больше некому. Она напомнила, что законопроект, одобренный комитетом по внешним отношениям при нижней палате Конгресса США, подразумевает возможность России получить частичный доступ к своим замороженным зарубежным активам в обмен на выплату Украине репараций и прекращение конфликта.