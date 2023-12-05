В Европе назвали поддержку Украины серьезным испытанием Глава ЕП Метсола: поддержка Киева — серьезное финансовое испытание для ЕC

Фото: МО Украины

Военная поддержка Киева является серьезным финансовым испытанием для ЕC, заявила глава Европарламента (ЕП) Роберта Метсола в интервью газете Corriere della Sera. Она также выразила обеспокоенность усталостью в Европе от поддержки Украины. Метсола подчеркнула, что в скором времени будет принято политическое решение об открытии переговоров о вступлении Киева в ЕС, что должно стать признаком сопротивлению усталости ЕС.

Усилия начинаются с политических лидеров. Мы с самого начала говорили, что будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и мы должны сдержать это обещание. <...> Я буду продолжать работать вместе с подавляющим большинством парламента с надеждой, что в течение этого года мы примем политическое решение об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС, что станет верным признаком того, что мы не поддаемся никакой усталости, — сказала она.

До этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что поставки оружия Киеву прекратятся, как только у США закончится финансирование. По его словам, Вашингтон окажется попросту не в состоянии оказывать поддержку. В связи с этим политик призвал американских конгрессменов поддержать запрос президента США Джо Байдена, чтобы дать Вашингтону возможность продолжать военную поддержку Киева.