В Европе назвали ошибкой отказ Китая от участия в саммите по Украине Глава МИД Италии Таяни назвал ошибкой отказ Китая от саммита по Украине

Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Антонио Таяни

Китай совершает ошибку, отказываясь от участия в мирной конференции по Украине в Швейцарии, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на полях встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО. Он считает, что Пекин должен убедить Россию «сесть за стол переговоров» и завершить СВО, передает ТАСС.

Я считаю, что все должны принять участие в мирной конференции. Мир — это ценность, которую все должны защищать независимо от преференций. По моему мнению, Китай, отказываясь, делает ошибку, — сказал он.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что Китаю будет трудно принять участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии. Дипломат пояснила, что план саммита расходится с требованиями Пекина и ожиданиями мирового сообщества.

Перед этим агентство Reuters сообщало, что китайские власти отклонили приглашение на конференцию, поскольку не были выполнены необходимые для этого условия. Отказ КНР присутствовать на форуме напрямую связан с отсутствием российской делегации на мероприятии, говорится в публикации.

Также Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что США примут участие в мирной конференции. При этом до сих пор неясно, кто именно из представителей властей Штатов прибудет в Швейцарию.