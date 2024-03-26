В Европе назвали НАТО фашистами XXI века Гендиректор «Србиягаза» Баятович: страны НАТО являются фашистами XXI века

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Страны-участницы НАТО являются фашистами XXI века, заявил РИА Новости гендиректор компании «Србиягаз», зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович. Он раскритиковал действия Североатлантического альянса. Баятович напомнил, что сегодня Европа отказывается от русской культуры, музыки и классиков.

НАТО — это фашисты XXI века, — уверен гендиректор «Србиягаза».

Баятович добавил, что страны НАТО ставили своей целью расчленение Югославии. Кроме того, они имеют планы отторжения от Сербии края Воеводина. Гендиректор «Србиягаза» обратил внимание на биографии некоторых немецких политиков. По его словам, у многих из них бабушки и дедушки были офицерами СС.

Их намерение — с помощью США и Великобритании в крови гражданской войны разорвать старую Югославию. Она им больше не была нужна. Потом осталась Союзная республика Югославия — Сербия и Черногория. И это разорвали. И сейчас Черногория находится в НАТО, — заявил Баятович.

Ранее СМИ сообщали, что жители Белграда вышли на митинг в 25-ю годовщину бомбардировок НАТО Союзной Республики Югославии. Они призывали власти страны прекратить сотрудничество с Альянсом. Протестующие принесли транспаранты с лозунгами, осуждающими агрессию блока.