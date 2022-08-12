В Европе нашли замену российским космическим ракетам «Союз» Европейское космическое агентство планирует заменить ракеты «Союз» на аппараты от SpaceX

Фото: SpaceX via CNP/Global Look Press

Европейское космическое агентство начало предварительные переговоры с компанией SpaceX, принадлежащей предпринимателю Илону Маску, по поводу передачи ракет во временное пользование, пишет Reuters со ссылкой на главу Европейского космического агентства Йозефа Ашбахера. Отмечается, что представители агентства пошли на такие меры в связи с недоступностью российских ракет «Союз», а устройства SpaceX рассматриваются как временная альтернатива. Помимо этого варианта, источники сообщают о ведении переговоров по поставкам ракет с производителями из Японии и Индии.

Я бы сказал, что у нас есть два с половиной варианта, которые мы обсуждаем. Одним из них является SpaceX, это очевидно. Другой, возможно, Япония. Она ждет первого полета своей ракеты следующего поколения. Еще одним вариантом может быть Индия. SpaceX, я бы сказал, является наиболее готовым [вариантом], — заявил Ашбахер.

Он отметил, что количество опций обусловлено поисками устройств с подходящим техническим оснащением. Ашбахер подчеркивает, что между спутником и пусковой установкой должен быть подходящий интерфейс, а сами ракеты не должны быть нагружены незнакомыми видами вибрации запуска.

10 июля компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink. Трансляция велась на сайте компании. На низкую околоземную орбиту были выведены 46 микроспутников.