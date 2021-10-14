В Европе начался сезон активного забора газа из подземных хранилищ

Сезон активной откачки газа из подземных хранилищ (ПХГ) начинается в Европе. Об этом свидетельствуют данные платформы Gas Infrastructure Europe (GIE).

По данным на 13 октября, европейские потребители вступили в период нетто-отбора, когда закачка газа в ПХГ Евросоюза оказалась впервые с апреля заметно ниже забранных за сутки объёмов.

При этом хранилища вошли в сезон активного забора, будучи заполненными только на 78,14%. За сутки этот показатель опустился до 78,09%, что примерно на 14 процентных пунктов ниже, чем в среднем на начало сезона за последние пять лет.

Сезон забора газа в Европе в этом году начался примерно в те же сроки, что и в прошлом, хотя обычно он начинается в последних числах октября. При этом годом ранее запасы в хранилищах были заметно выше.

Ранее политолог заявила, что Европейский союз (ЕС) не собирается оказывать помощь Украине с газом во время отопительного сезона. Для этого у него нет ресурсов, а к тому же помощь не является целью ЕС.