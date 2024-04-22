В Европе на 30% выросла смертность из-за жары ООН: число смертей в Европе выросло на 30% за 20 лет из-за жары

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние два десятилетия смертность из-за жаркой погоды выросла на 30% в Европе, пишет ТАСС со ссылкой на доклад Всемирной метеорологической организации (ВМО) и европейской Службы по изменению климата «Коперник». Рост летальных исходов из-за жары отмечен в 94% регионов, где ведется мониторинг.

При этом в 2023 году было зафиксировано максимальное количество дней с «экстремальным тепловым стрессом», когда температура превышала 46 градусов Цельсия. Согласно данным отчета, 2023 год был либо самым теплым, либо вторым самым теплым за всю историю наблюдений в Европе. Средняя температура была выше среднего на 1,02–1,12 градуса Цельсия в течение года, включая самый теплый сентябрь.

Эксперты говорят, что из-за погодных условий увеличивается количество негативных последствий для здоровья. В прошлом году в Европе 63 человека погибли из-за штормов, 44 — от наводнений и лесных пожаров. Экономические потери от погоды и климата в 2023 году превысили €13,4 млрд.

Ранее сообщалось, что в Башкирии зарегистрировали первый лесной пожар. Возгорание было ликвидировано на площади 0,5 га. Там пока сохраняется аномальная жара.