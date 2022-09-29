В Европе могут отключить мобильную связь из-за энергокризиса EADaily: в Европе могут отключить мобильную связь из-за энергетического кризиса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей Европы этой зимой могут отключить от мобильной связи из-за энергетического кризиса, пишет EADaily со ссылкой на международные СМИ. Как сообщается, европейские компании, такие как Nokia и Ericsson, уже начали разрабатывать меры для смягчения вероятного дефицита энергии.

Как отметила президент Французской федерации операторов связи Лиза Беллуло, в странах Европы, которые привыкли к бесперебойному питанию в течение десятилетий, сейчас недостаточно резервных систем, которые помогли бы справиться с массовым отключением электроэнергии.

Мы, возможно, несколько избалованы в значительных частях Европы, где электричество подается стабильно... Инвестиции в области хранения энергии, возможно, были меньше, чем в некоторых других странах, — заявила она.

Ранее Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нынешний энергокризис вызван не удорожанием углеводородов, а продолжением их использования. В связи с этим руководство Евросоюза решило создать рынок водородного топлива, и на это будет выделено €3 млрд. По мнению экспертов, на то, чтобы водород стал рентабельным энергоресурсом, потребуется значительное количество времени.