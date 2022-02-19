В Европе испугались угроз Зеленского по ренуклеаризации Украины

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о выходе страны из Будапештского меморандума о безъядерном статусе больше похожи на заявления времён холодной войны и демонстрируют, что политик не осознаёт масштаба проблем. Об этом заявил РИА Новости бывший первый заместитель министра национальной обороны Греции Костас Исихос. Он также добавил, что Зеленский снова стал использовать образ телевизионного комика.

Я думаю, что Зеленский потерял контроль над самообладанием, политическим мышлением и мирными перспективами урегулирования. В то время, когда должна получить признание дипломатия, этого не происходит, когда он говорит, что Украина может вновь стать ядерной державой, то есть иметь ядерное оружие, — сказал Исихос.

Греческий политик отмечает, что подобных угроз ядерным оружием не делали даже в НАТО и США. По мнению Исихоса, такие заявления вызывают тревогу. Он также считает, что Зеленский неожиданно снова начал «изображать комика», что может быть очень не кстати.

Зеленский находится вне реального масштаба и опасности проблем, и, возможно, он вновь вернулся к телевизионному образу комика. Но сейчас происходит не комедия, а древнегреческая трагедия, то, что переживает украинский народ с господином Зеленским и воинственными силами, которые его окружают, — добавил Исихос.

Зеленский ранее объявил о созыве для переговоров участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности и выступил с угрозой отказаться от неядерного статуса государства. Своё заявление украинский лидер сделал на Мюнхенской конференции по безопасности.

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году Украиной, Россией, США и Великобританией. Согласно этому меморандуму Киев, унаследовавший после распада СССР значительный ядерный арсенал, ликвидировал его и присоединялся к Договору о нераспространении ядерного оружия. При этом Москва, Лондон и Вашингтон обязались гарантировать Киеву безопасность.