В Европе испугались «опасных» российских шпионов The Economist: российские шпионы вернулись в Европу и стали еще опаснее

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The Economist со ссылкой на Королевский институт объединенных служб (RUSI) пишет, что российская разведка «учится на своих ошибках», поэтому российские шпионы вернутся в Европу и будут опаснее, чем когда-либо. В публикации отмечается, что спецслужбы РФ корректируют профессиональную деятельность и вступают в новую фазу политической борьбы против Запада.

Российские шпионы вернулись и стали еще опаснее, чем когда-либо, — гласит заголовок статьи.

Как рассказали источники издания, в конце 2022 года Россия осознала, что ей нужна более честная отчетность от ее ведомств, в связи с чем заместителю главы администрации президента РФ Сергею Кириенко якобы поручили возглавить «комитеты особого влияния».

В начале февраля в Болгарии высокопоставленного сотрудника МВД задержали по подозрению в шпионаже в пользу России. Операция проводилась подразделением внутренней безопасности полиции и городской прокуратурой Софии. По словам источников, близких к следствию, задержанный является сотрудником Главного управления МВД Болгарии по борьбе с организованной преступностью. Фигуранта подозревают в передаче секретных сведений «бывшему сотруднику посольства России» в Болгарии, который был объявлен персоной нон грата и выслан из страны.