В Европе ищут новую спутниковую связь для Украины из-за Маска Euronews: ЕС ищет европейскую замену Starlink для Украины

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Илон Маск

Евросоюз рассматривает возможность замены американской спутниковой сети Starlink на Украине, сообщил телеканал Euronews. Это вызвано опасениями в непредсказуемости владельца Starlink американского миллиардера Илона Маска.

Очевидно, что, если Starlink сегодня решит отключить сигнал, у нас есть варианты, в частности Govsatcom — европейская сеть, которую мы ввели в эксплуатацию и которая начиная с июня сможет при необходимости восполнить утраченный сигнал Starlink на территории Украины, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сеть Govsatcom при необходимости сможет компенсировать отключение Starlink на короткий срок. Однако она предназначена для защищенной связи и действий на поле боя.

Ранее издание Euractiv со ссылкой на проект Белой книги Еврокомиссии о будущем европейской обороны сообщило, что Европейский союз планирует финансировать доступ Вооруженных сил Украины к спутниковой связи на фоне опасений по поводу возможного отключения системы спутникового интернета Starlink. Правительства и учреждения ЕС уже обратились к четырем европейским компаниям, занимающимся спутниковой связью, чтобы рассмотреть альтернативы для Украины.