В Европе горят заводы НАТО: халатность или ответ России?

Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На заводе MESKO в Польше, который производит вооружение в том числе и для ВСУ, прогремел взрыв. Он стал третьим на предприятии за последние два года. Ранее подобные инциденты происходили на предприятиях в США и Германии, где также производят вооружения для Украины. Что стало причиной взрыва, может ли он быть следствием халатности и нарушений мер безопасности или это диверсии, к которым причастна Россия, разбирался NEWS.ru.

Что произошло на заводе MESKO в Польше

Взрыв на заводе MESKO в Польше, прогремевший в понедельник, стал третьим на предприятии за последние два года, рассказала директор завода Эльжбета Сренявска в эфире местной радиостанции RMF FM. По ее словам, взрыв произошел в центре ракетного топлива, который ввели в эксплуатацию несколько лет назад.

В результате инцидента погиб 59-летний работник, еще один пострадал. Причины произошедшего пока не называются, однако премьер-министр Польши Дональд Туск поспешил заявить, что версия причастности «внешних сил» к взрыву не рассматривается. Тем не менее опрошенные NEWS.ru военные эксперты не исключают вероятность диверсии.

«Как частное лицо, не связанное с разведкой России, хотел бы предположить и поверить, что это действия наших спецслужб, и неважно, действуют ли они сами или со сторонниками России в Европе», — признался военэксперт Михаил Онуфриенко в разговоре с NEWS.ru.

По мнению Онуфриенко, это может быть тот самый асимметричный ответ, о котором власти России предупреждали Запад.

Военный эксперт Александр Артамонов в беседе с NEWS.ru также не исключил, что взрыв в Польше мог быть диверсией, но, по его мнению, в этом вряд ли были задействованы российские спецслужбы. Он указал, что у РФ могут быть симпатизанты на территории стран НАТО.

«Президент Владимир Путин несколько дней назад заявил о возможности отправки российского вооружения тем, кто находится в оппозиции или недоволен Западом. Его слова касались не только стран Африки, Латинской Америки и Азии, где мы уже плотно работаем, но и Европы — тех людей в ней, что недовольны и стремятся к изменению ситуации, что готовы действовать. Враг моего врага мне если не друг, то точно союзник», — сказал Артамонов.

Фото: Attila Husejnow/SOPA Images/Global Look Pess

Что известно о польском заводе MESKO

Завод по производству боеприпасов и ПЗРК MESKO — предприятие стратегического значения для польской оборонной промышленности. На нем по контракту с минобороны США производятся переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, которые поставляются на Украину. Завод находится между Варшавой и Жешувом — хабом для переправки оружия из стран НАТО Украине, до него от предприятия около 150 км.

Небольшой город Жешув на юго-востоке Польши расположен в 50 км от украинской границы. В мае 2022 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил ему звание «города-спасителя» за поставки вооружения и принятие тысяч украинских беженцев.

Польский портал Onet называл Жешув «секретной столицей Запада»: в аэропорту города приземляются иностранные транспортные самолеты, которые перевозят вооружение для ВСУ, а также лайнеры западных политиков. Территория аэродрома окружена зенитными комплексами Patriot. Отсюда доставляют военную помощь прямо на Украину.

России все это хорошо известно. В прошлом году на переговорах с Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что «вагнеровцы» хотели бы отправиться на «экскурсии» по Варшаве и Жешуву. Британское издание The Sunday Times предполагало, что РФ может атаковать польский аэропорт в ответ на разрешение Запада Киеву бить по российским территориям.

Фото: ABACA/Keystone Press Agency/Global Look Pres ПЗРК Piorun

Какие еще были инциденты в помогающих ВСУ странах

3 мая произошел взрыв на одном из крупнейших оборонных предприятий Берлина — металлургическом заводе компании Diehl Metall, на котором производят поставляемые на Украину зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) IRIS-T. После возникшего пожара западную часть Берлина накрыло облаком ядовитого дыма — на предприятии хранились серная кислота и цианид меди.

До этого 17 апреля в Великобритании на заводе боеприпасов Glascoed в Южном Уэльсе также произошел взрыв. Предприятие принадлежит крупнейшей британской военной компании BAE Systems, на нем планировалось наладить производство артиллерийских систем для ВСУ.

А 15 апреля в американском городе Скрантон на заводе корпорации General Dynamics произошел пожар. Предприятие имеет стратегическое значение для США, на нем производятся боеприпасы, в том числе для ВСУ в рамках нового пакета помощи. Сейчас завод проходит модернизацию для увеличения производства 155-миллиметровых снарядов.

Фото: Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press Завод корпорации General Dynamics

«Взрыв в Польше — не первый. Ранее в Германии и поезда сходили, которые шли в сторону восточной границы Мы неоднократно предупреждали наших врагов, что ту игру, в которую они решили сыграть с Россией, можно вести в четыре руки, мы можем использовать их же собственные методы. Нас активно учат методу когнитивных подрывных войн, и советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий правильно говорит: Россия эти методы только-только начала осваивать, но они способны дать максимальные результаты при минимальных вложениях и финансов, и человеческих жизней», — отметил Артамонов.

Напомним, в апреле в Чехии завершили расследование дела о взрывах на складах боеприпасов немецкой компании Imex во Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года. Хранившиеся там снаряды были предназначены для отправки на Украину. Следствие заявило, что к ним были причастны сотрудники ГРУ из «подразделения 29155». Также власти Чехии обвиняли в произошедшем Александра Петрова и Руслана Боширова, ставших известными после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла обвинения чехов сфабрикованными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва считает такое поведение Праги «абсолютно безосновательным, разрушительным для отношений, лишенным здравого смысла».

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