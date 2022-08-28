В Европе опасаются «смертельного удара» по энергетике со стороны России Daily Express: Россия способна нанести Европе «смертельный удар», перекрыв «Северный поток»

Фото: gazprom.ru

Европа серьезно опасается окончательной остановки прокачки газа по трубопроводу «Северный поток», пишет колумнист Тибо Спирле для издания Daily Express. Пока из-за плановых технических работ на газопроводе подача газа в европейский регион из России прекратилась на срок до 2 сентября, но если Россия прекратит поставлять газ, это будет «смертельным ударом» по европейскому региону, считает обозреватель.

Включит ли Россия газ? В Евросоюзе хаос, поскольку Путин может нанести смертельный удар, — пишет Спирле.

Он напомнил, что летом прокачка по этому же трубопроводу приостанавливалась на 10 дней для проведения технических работ, что вызвало серьезные переживания в Европе. Там, как отмечает журналист, начали стремительно заполнять свои газовые хранилища. Теперь же страны ЕС предполагают, что прокачка газа может вовсе остановиться.

Эксперт по энергетической безопасности Валерий Чоу предупредил, что при полном прекращении поставок газа из России запасы в хранилищах Европы иссякнут к январю 2023 года. У стран нет альтернативных поставщиков для возмещения подобного дефицита.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что поставки газа по «Северному потоку» могут быть полностью остановлены после проведения техобслуживания с 31 августа по 2 сентября, если в ходе проверки будут обнаружены критические повреждения. Последняя турбина может выйти из строя из-за окончания срока службы, после чего поставки топлива станут невозможны, пояснил он.