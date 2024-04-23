Германию уличили в давлении на США из-за Patriot для Украины Bloomberg: Германия давит на США для отправки Patriot на Украину

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Власти Германии давят на США из-за американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Согласно их информации, Берлин требует от Вашингтона поставить Украине еще хотя бы одну дополнительную систему Patriot.

Правительство немецкого канцлера Олафа Шольца оказывает давление на США, чтобы те поставили Украине как минимум еще одну систему противоракетной обороны Patriot, — говорится в публикации.

Источники уточнили, что Германия давит на США в рамках скоординированных усилий, направленных на усиление помощи Украине в противовоздушной обороне. Кроме того, Берлин оказывает влияние на Париж, Рим и других союзников Киева. ФРГ призывает страны оценить, какое еще вооружение они могут поставить на Украину.

Ранее сообщалось, что Греция и Испания подвергаются давлению со стороны НАТО и Евросоюза, требующих от стран передать системы противовоздушной обороны Украине. В частности, лидеры ЕС убедили передать Киеву часть своих систем ПВО премьер-министров Испании и Греции.

Также ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев высказался о наращивании поставок оружия Украине со стороны западных стран. В ответ он предложил увеличить производство ракет и беспилотников в России.