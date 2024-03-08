В Европарламенте заявили, что Запад за копейки скупает украинские земли Депутат ЕП Уоллес: корпорации США и Европы за копейки скупают земли на Украине

Американские и европейские корпорации за копейки скупают украинские земли в западной части страны, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Twitter (X). По его мнению, Украину можно считать разрушенной.

Он добавил, что Запад не поддерживает Киев. Уоллес считает, что союзники Украины преследуют лишь свои корыстные цели и все больше разжигают конфликт вместо попыток мирно его урегулировать.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что большая часть денег, которую Вашингтон выделяет на помощь Киеву, остается в американской экономике. Она напомнила, что Украина не сможет получать очередные ассигнования, если конгресс не утвердит новые средства на поставки оружия и боеприпасов.

Ранее она отметила, что современная Россия не отвечает чаяниям Вашингтона и не соответствует желаемому образу. Нуланд объяснила, что Белый дом хотел бы видеть ориентированного на Запад партнера, однако президент РФ Владимир Путин «все сделал по-другому». По словам замгоссекретаря, Вашингтон продолжит «затягивать удавку», пока Москва не сядет за стол переговоров для разрешения конфликта на Украине.