В Европарламенте указали на виновного в повышении цен на газ Депутат Европарламента Вебер: ЕС самостоятельно провоцирует повышение цен на газ

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Председатель Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что повышение цен на газ в Евросоюзе вызвано разобщенной газовой политикой стран — участниц объединения. Он пояснил, что в настоящее время каждая страна пытается решить вопрос с поставками энергоресурсов и их стоимости обособленно. Из-за этого, по словам политика, растет спрос и вместе с ним стоимость на энергоносители, пишет Waz.

Европейцы предлагают все более высокие цены и перебивают ставки друг друга. Страны ЕС должны наконец сформировать торговое сообщество, — рассказал Вебер.

Евродепутат отметил, что Евросоюзу следует заключать долгосрочные контракты, чтобы получить более низкие цены.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявил, что благополучие Европейского союза базировалось на дешевой энергии из России. Дипломат добавил, что в настоящее время необходимо искать источники энергии внутри Европы, а экономику союза ждет реструктуризация. Он пояснил, что отношения ЕС с Россией и Китаем никогда не будут прежними.

Он отметил, что экономику Евросоюза ждет серьезная реструктуризация. Боррель признался в том, что ЕС долгое время также опирался на китайский рынок, который, по его словам, становится всё более сложным.