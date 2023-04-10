В Европарламенте спрогнозировали принятие новых санкций против России Евродепутат Синчич: ЕС может принять новые санкции против России к концу апреля

Фото: Thomas Trutschel/Global Look Press

Флаг Финляндии перед штаб-квартирой НАТО

Евросоюз может принять новый пакет санкций против России к концу апреля, рассказал «Известиям» участник делегации Европарламента по связям с Россией, евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич. Он уточил, что под ограничения также могут попасть Турция, Казахстан и арабские государства.

Если принять во внимание прошлую динамику, то он (11-й пакет санкций. — NEWS.ru) может быть принят к концу апреля. <...> Это (санкции против третьих стран. - NEWS.ru) будет шагом отчаяния со стороны Запада, — сказал Синчич.

По мнению депутата Европарламента от ФРГ Гуннара Бека, ограничения могут коснуться большего числа родственников российских высокопоставленных лиц. Он добавил, что новые санкции, вероятно, будут вводиться поэтапно и могут вступить в силу уже на этой неделе.

Ранее об ужесточении рестрикций в отношении России сообщил генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацун. Токио уже утвердил список запрещенных к экспорту товаров и технологий из примерно 800 наименований, куда вошли полупроводники, средства связи, продукция военного назначения и грузовая техника. В настоящее время под санкциями Токио находятся около тысячи россиян и примерно 100 российских организаций.