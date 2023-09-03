В Европарламенте сочли провальной борьбу ЕС с Россией путем санкций Депутат Европарламента Уоллес: антироссийские санкции навредили гражданам ЕС

Фото: europarl.europa.eu

Депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что санкции, введенные против России, навредили гражданам Евросоюза и оказались провальными. В социальной сети Twitter (X) он написал, что ЕС следует очнуться и признать это.

Когда ЕС очнется и признается, что санкции против России наносят больший вред народам Европы, чем России? Санкции провалились, — написал Уоллес.

Ранее стало известно, что в странах Евросоюза начали возникать проблемы с экономикой после введения антироссийских санкций. Речь идет, в частности, о Германии. По мнению первого заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игоря Ковалева, спад экономики ФРГ связан с ее отказом от дешевого российского газа.

При этом японский журналист Хитоси Омаэ написал, что введение санкций в отношении России привело к развитию внутреннего потребительского рынка в стране. По его словам, россияне стали чаще тратить деньги внутри страны, так как путешествовать в Европу стало сложнее. В качестве примера он привел возросшую популярность театральных постановок в Москве.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщал, что президент России Владимир Путин никогда не обсуждал тему антироссийских санкций с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и лидером Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, фактические данные указывают на рост экономики РФ, несмотря на ограничения со стороны стран Европы.