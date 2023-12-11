В Европарламенте рассказали, к чему приведет принятие Украины в ЕС Депутат Европарламента назвал Украину «бомбой замедленного действия» для ЕС

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Вступление Украины в состав Европейского союза приведет к большим тратам, так как республика является «финансовой бомбой замедленного действия», заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в беседе с ТАСС. По его словам, европейские налогоплательщики уже потратили на помощь Украине около €88 млрд, еще €70 млрд планируется выделить до 2027 года. После вступления Украины в ЕС затраты могут вырасти еще сильнее, подчеркнул Мариани.

Вступление Украины в Евросоюз станет финансовой бомбой замедленного действия для европейских семей. Европейский союз знает, что губит себя ради Киева, — заявил он.

Европарламентарий отметил, что политика ЕС в отношении Украины губительна для всех сторон. По его словам, она негативно влияет на финансовое положение объединения в условиях инфляции, а также не дает украинцам добиться мирного соглашения с Россией. Мариани призывает правительства Франции и Германии более активно содействовать мирному урегулированию конфликта.

Глава комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри ранее заявил, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз. По его словам, республике предстоит пройти «очень длинный путь», чтобы соответствовать всем требованиям.