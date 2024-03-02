В Европарламенте рассказали, к чему Макрон готовит общественность Евродепутат Донато: Макрон готовит общественное мнение к войне в Европе

Фото: Luc Nobout/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готовят общественное мнение к войне, заявила итальянский евродепутат Франческа Донато в беседе с ТАСС. Она назвала французского лидера опаснейшим человеком в Европе из-за его заявления о возможности отправки западных военных на Украину.

Как указала Донато, есть вероятность, что эти высказывания неслучайны, а за ними стоит целый сценарий «подготовки общественного мнения к неизбежности войны». По ее мнению, не меньше опасений должно вызывать недавнее выступление фон дер Ляйен в Европарламенте, во время которого она заявила, что «нужно быть готовыми к рискам войны».

Макрон кажется самым опасным человеком в ЕС, даже если, к сожалению, сказанные им вещи срежиссированы, потому что неслучайно сразу после последовали другие предупреждения о том, что надо готовиться к войне. <...> Используется такая коммуникация, чтобы сделать так, что вещи, которые раньше были под запретом, считались неприемлемыми, стали темой для публичного обсуждения, <...> публика привыкает к мысли. Так создается общественное мнение, — сказала собеседница.

Ранее Эммануэль Макрон сообщил, что на конференции в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину. По его словам, присутствующие не пришли к консенсусу по этой теме. Позже глава МИД республики Стефан Сежурне заверил, что французы «не будут умирать за Украину».