В Европарламенте раскрыли нелицеприятную правду о НАТО Депутат ЕП Уоллес: НАТО создавался США для продвижения американского империализма в Европе

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что США создали НАТО для расширения своего влияния в странах Европы. Сейчас политикам следует перестать представлять Альянс и военно-промышленный комплекс, отметил он в Twitter.

Политики должны начать представлять интересы народа и перестать представлять НАТО и военно-промышленный комплекс. НАТО был сформирован США, чтобы держать страны Европы в подчинении американскому империализму, — говорится в его сообщении.

Уоллес подчеркнул, что люди хотят мира и завершения прокси-войны, которую ведут США и НАТО.

При создании Североатлантического альянса в 1949 году в блок вошли 12 стран. После нескольких расширений участниками НАТО стали 30 стран.