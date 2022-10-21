В Европарламенте призвали пересмотреть бюджет ЕС из-за долгов Председатель Европарламента Метсола призвала пересмотреть бюджет ЕС из-за долгов

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Председатель Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что из-за долгов бюджет ЕС следует пересмотреть. Экономика сообщества должна расти, отметила она в ходе саммита стран ЕС в Брюсселе, сообщает «Интерфакс».

Обслуживание большего количества долгов, создание более высоких дефицитов требуют, чтобы наша экономика росла. Рост — единственный выход, — считает председатель ЕП.

По ее мнению, существует необходимость снизить в ЕС цены, что позволит вернуться к экономическому росту. Такая мера позволит Брюсселю смягчить социальные и экономические последствия кризисов, с которыми он сталкивается. Метсола также указала на то, что экономика нуждается в таком импульсе.

Это не только вопрос процветания, но и вопрос безопасности, — подчеркнула она.

Ранее Еврокомиссия предложила обязать страны — члены Евросоюза делиться друг с другом газом при необходимости. Не все страны ЕС заключили между собой соглашения о солидарности, а потому Еврокомиссия предлагает закрепить это правило по умолчанию. Обязательство будет распространено на все страны — члены ЕС с объектами производства сжиженного природного газа.