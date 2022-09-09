В Европарламенте призвали партнеров ЕС ужесточить санкции против России Глава Европарламента Метсола призвала партнеров ЕС ужесточить санкции против России

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Страны-партнеры Евросоюза должны ужесточить санкции против России, заявила глава Европарламента Роберта Метсола в ходе визита на Кипр. По ее словам, это также касается Турции, если она хочет сблизиться с ЕС. Метсола призвала игнорировать заявления Кремля о том, что рестрикции в отношении России вредят самому Западу и всей мировой экономике, передает РИА Новости.

Все страны, в особенности, желающие сблизиться с ЕС, должны не только соблюдать санкции, введенные против России, но также усиливать их и не допускать обхода и ослабления этих мер, что могло бы привести к ослаблению эффективности этих санкций, — сказала Метсола.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Хорватии заявил, что запад пребывает в панике относительно того, как проведет предстоящую зиму в условиях энергокризиса и растущих цен. При этом он выразил надежду, что эти испытания удастся пройти разумными шагами.

Ранее журналист Дэн Рункявичюс в статье для Forbes выразил мнение, что принудительные ограничения на использование российского газа могут стать фиаско для Европы. По словам обозревателя, страны ЕС находятся в абсолютной зависимости от России, так как более 2/3 энергии европейских стран производится из топлива, поступающего по «Северному потоку».