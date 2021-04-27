В Европарламенте призвали «не подливать масла в огонь» в отношениях с РФ

https://static.news.ru/photo/1f732226-a74a-11eb-bf0d-96000091f725_660.jpg Виржини Жорон Фото: Christophe Morin/imago stock&people/Global Look Press

Брюссель должен искать пути улучшения и развития сотрудничества с Россией, а не подливать «масла в огонь» новыми санкциями. Об этом заявила депутат Европарламента от объединения «Идентичность и демократия» Виржини Жорон. Её слова приводит РИА Новости.

Я не согласна с ещё более серьёзными санкциями против России. Я не вижу, каким образом санкции могут помочь что-либо решить. Напротив, санкции только увеличат напряжённость. Мы должны разрядить обстановку, а не подливать масла в огонь, — пояснила евродепутат.

На пленарной сессии 26–29 апреля депутаты Европарламента обсудят отношения с Россией. Перед парламентариями в среду, 27 апреля, выступит верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, который в выступлении затронет ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным, вопрос по юго-востоку Украины, а также скандал вокруг взрывов в чешской Врбетице в 2014 году.

26 апреля фракция «Европейская народная партия», которая является крупнейшей в Европейском парламенте, поддержала отключение России от системы международных платежей SWIFT. Представитель партии заявил об этом на брифинге в Брюсселе. Он подчеркнул, что новые санкции следует ввести против российских олигархов, а также ввести запреты на поездки для ряда представителей России.