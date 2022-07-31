В Европарламенте призвали к «решительным действиям» по газу из России Евродепутат Фотыга призвала Еврокомиссию к «решительным действиям» по газу из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Польский евродепутат Анна Фотыга заявила, что раз Россия использует газ как оружие, то Еврокомиссии (ЕК) следует перейти к «решительным действиям» в отношении Москвы. Она отметила, что о газе как оружии России говорила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, в Варшаве согласны с таким мнением, а в ФРГ его не разделяют, сообщает RT.

К сожалению, Берлин не только не разделяет этих опасений, но и постепенно укрепляет отношения с Россией, проводя в тесном партнёрстве с ней политику энергетического господства, что наносит ущерб всей Европе, — подчеркнула Фотыга.

Она уточнила, что политика Берлина в отношении Москвы со временем не меняется. Евродепутат также акцентировала внимание на немецкой компании Siemens, продолжающей работать на российском рынке. По мнению Фотыги, деятельности Siemens необходимо дать общую оценку, а затем заблокировать ей доступ к финансированию со стороны Евросоюза.

Ранее заместитель председателя «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что компания Siemens устранила только четверть неисправностей на турбинах газопровода «Северный поток». По его словам, холдинг рассматривает это как нарушение обязательств и невыполнение условий по контракту.