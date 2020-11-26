В Европарламенте приняли резолюцию о санкциях против Турции

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Европарламент принял резолюцию, рекомендующую странам — членам Евросоюза ввести жёсткие санкции против Турецкой Республики. За принятие резолюции проголосовал 631 депутат, против — трое.

Депутаты Европарламента призывают Евросовет сохранить единую позицию в отношении незаконных действий Турции и ввести в ответ жёсткие санкции, — передаёт ТАСС выдержку из текста резолюции.

В Европарламенте подчеркнули, что отношения Турции и Евросоюза достигли «исторического минимума» из-за действий турецкого руководства на Кипре, в Сирии, Карабахе и на севере Африки.

Как писал NEWS.ru, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Турция не должна принимать столь активное участие в конфликте в Нагорном Карабахе. Он также отметил, что между Турецкой Республикой и Европейским союзом сохраняется множество противоречий.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 ноября обратился к руководству ЕС с призывом сдержать данные Турции обещания в вопросах беженцев и полного членства в Евросоюзе. По словам турецкого лидера, Анкара действует в интересах Европы, если её не вынуждают к иному.