В Европарламенте предупредили о возможности войны между ЕС и Россией Евродепутат Мариани: резолюция о терроризме подталкивает Евросоюз к войне с Россией

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Европарламент, приняв резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма», подталкивает Европу к войне с РФ вместо того, чтобы способствовать мирному решению конфликта. Такое мнение высказал евродепутат от Франции Тьерри Мариани. По его словам, которые приводит РИА Новости, Евросоюз исчерпал все средства в конфликте, в результате чего к России решили применить «позорную» санкцию, ранее не применявшуюся к другим.

ЕС исчерпал все средства в этом конфликте. После 8 месяцев войны мы обсуждаем уже девятый пакет санкций против России. И некоторые решили навесить на Россию позорную санкцию, которую мы не решались применять ни к «Талибану» (признан террористической организацией, деятельность в России запрещена) в Афганистане, ни к исламистским группировкам в Сахеле, — сказал депутат.

По его словам, после всех введенных в отношении России рестрикций «остается только война». Мариани считает, что именно к этому подталкивают Европу авторы резолюции, «ставя желания Владимира Зеленского выше интересов французского народа».

Евродепутат подчеркнул, что Европарламент навязывает государствам такую внешнюю политику, которой они не желают придерживаться. По мнению Мариани, в интересах Франции положить конец конфликту на Украине, а в интересах России и Украины — как можно скорее прийти к мирным переговорам.

Естественно, что Москва, как и Киев, ищет достижения своих военных целей. Но противоестественно то, что ЕС вносит вклад в эскалацию конфликта, вместо того, чтобы искать мира, — резюмировал депутат.

Европейский парламент в среду, 23 ноября, во время сессии в Страсбурге принял резолюцию о признании России государством — спонсором терроризма. Документ поддержали 494 депутата, против проголосовали 58, 44 — воздержались. Принятая резолюция «признает Россию в качестве спонсора терроризма и государства, которое использует террористические методы».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал полностью изолировать Россию и привлечь ее к ответственности за действия в стране и мире. Таким образом он отреагировал на признание Европарламентом РФ страной — спонсором терроризма.