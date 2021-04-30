В Европарламенте поддержали попавших под санкции РФ еврочиновников

В Чехии от коронавируса умерла девочка младше одного года. Об этом сообщил директор медицинской информации Ладислав Душек.

Ребёнок умер в больнице города Трутнов на северо-востоке страны. Девочке было менее одного года. В связи с возрастом умершей этот случай будет детально изучен, других подробностей сообщить пока не могу,...