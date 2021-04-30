В Европарламенте поддержали попавших под санкции РФ еврочиновников

Полную солидарность с включёнными в российский санкционный список чиновниками Евросоюза выразил лидер крупнейшей в Европейском парламенте фракции Европейской народной партии (ЕРР) Манфред Вебер. Слова поддержки он опубликовал на своей странице в Twitter.
Как стало известно, в российский санкционный список попали президент ЕП Давид Сассоли и вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова.
ЕРР группа полностью солидарна с Давидом Сассоли и вице-президентом Еврокомиссии Верой Юровой, — заявил Вебер.
По словам политика, санкции РФ «не заставят замолчать» европейских депутатов.
Список из восьми граждан Евросоюза, которым отныне запрещён въезд в Россию, был опубликован на сайте МИД РФ. На данный шаг российская сторона пошла после введения Советом ЕС в марте ограничительных мер в отношении шести россиян.